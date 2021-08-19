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تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى 348 ألفا

الخميس 19/أغسطس/2021 - 07:22 م
بوابة الفجر
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تراجعت الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في 17 شهرا مما يشير إلى شهر آخر من النمو القوي للوظائف، مع أن ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 يشكل خطرا على تعافي سوق العمل.

وقالت وزارة العمل الأمريكية يوم الخميس أن إجمالي طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى انخفض 29 ألفا إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 348 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 14 أغسطس.

ودفع التراجع الأسبوعي الرابع على التوالي الطلبات إلى أدنى مستوى منذ منتصف مارس 2020 عندما فرضت إغلاقات إلزامية للأنشطة غير الأساسية لإبطاء الموجة الأولى من فيروس كورونا.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا 363 ألف طلب في أحدث أسبوع.

وانخفضت الطلبات من ذروة قياسية عند 6.149 مليون في أوائل أبريل لكنها تظل فوق نطاق بين 200-250 ألف طلب الذي يعتبر متوافقا مع سوق عمل قوية.

وتنخفض الطلبات مع تمسك أرباب العمل بالعاملين لديهم في ظل نقص العمالة ومع سماح التطعيمات بإعادة فتح كاملة للاقتصاد. وجرى تطعيم أكثر من نصف عدد السكان بالكامل للوقاية من كوفيد-19.

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