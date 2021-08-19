خطر تنظيم الإخوان في أفغانستان (فيديو)

في اعتراف صريح بتأييده للإرهاب، هنأ تنظيم الإخوان حركة طالبان رسميا على انتصارها في أفغانستان.

قال المراقبون إن التنظيم يهتم بأفغانستان منذ تأسيسه على يد حسن البنا، ولعب التنظيم دورا كبيرا في تثبيت وجود طالبان، ودعم تنظيم القاعدة في أفغانستان، وفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز".

حذر المراقبون من أن أفغانستان ستكون قنبلة موقوتة تهدد الغرب والشرق ومرتعا ومحفلا للإرهاب الدولي، وأن الإرهابيين وعلى رأسهم تنظيم الإخوان سيجتمعون في أفغانستان، وستكون ملاذا آمنا لقيادات الإخوان الهاربين من مصر، خصوصا بعد التضييق عليهم محليا وعالميا.