تعرف على درجات الحرارة وحالة الطقس غدا الجمعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس ليوم غد الجمعة، حيث تشهد البلاد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة وارتفاع في نسبة الرطوبة.



وحذرت الهيئة في بيان، المواطنين من شبورة مائية صباحًا، حيث يمكن أن تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، كما ناشدت المواطنين بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة بقيم تتراوح (5:3) درجة.



وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهندي الموسمي مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس.



وأوضحت، أن البلاد تشهد غدا الجمعة، طقس حار رطب على القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد، وطقس شديد الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد فيما يكون مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.



وتتوقع الهيئة، أن يسود غدًا الجمعة ليلا، طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.



وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، غدًا الجمعة، حيث تشهد البلاد شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مع وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيف الي معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الي مترين والرياح السطحية شمالية غربية.



وعن درجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة.

