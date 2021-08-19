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عاجل - موسيماني يُعلن عن قائمة الأهلي لمواجهة المصري .. واستبعاد 10 لاعبين

الخميس 19/أغسطس/2021 - 07:06 م
بوابة الفجر
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شهدت قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عدة مفاجآت، والتي تستعد لمواجهة المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الدوري العام.

وكان المارد الأحمر بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، خاض مرانه الجماعي الأخير مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، والذي شهد غياب جونيور أجايي وسعد سمير بسبب الاكتفاء بتدريبات الجيم.

ويواجه الأهلي نظيره المصري البورسعيدي، مساء غدٍ الجمعة على ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري المصري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:-

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

فيما تم استبعاد كل من:-

محمد شريف، ووليد سليمان، لعدم الجاهزية الفنية بعد شفائهما من الإصابة، وجونيور أجايي وسعد سمير للإصابة. وناصر ماهر، وأحمد رمضان بيكهام ومحمود متولي، وكريم نيدفيد، ومحمد محمود، وحمزة علاء لأسباب فنية.

الكلمات المفتاحية

موسيماني المصري الاهلي

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