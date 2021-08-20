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8 معلومات عن تدريب الكوادر الشابة لاستخراج الحفريات

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 07:33 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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نظمت وزارة البيئة للعام الثالث على التوالي الدورة التدريبية المتخصصة في إعداد الكوادر الشابة في مجال استخراج وصيانة الحفريات الفقارية بمنطقة وادي الحيتان والمتحف المفتوح بجبل قطراني لعدد 17 متدربًا في تخصصات الجيولوجيا وعلم الحيوان والهندسة وعلوم البحار، وعدد من الجامعات المصرية وبالتنسيق مع مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية.

وترصد "الفجر" كافة المعلومات عن الدورة التدريبية المتخصصة لإعداد الكوادر الشابة في مجال استخراج وصيانة الحفريات الفقارية:
١- يهدف التدريب إلى وضع استراتيجية جديدة وفعالة تتيح تفعيل الدور المجتمعي للمؤسسات الحكومية في بناء كوادر مصرية شابة في مجال اكتشاف مواقع حفريات جديدة واستخراجها.

٢- صيانة وترميم الحفريات الفقارية بما يساهم في توفير فرص عمل جديدة وغير تقليدية في هذا القطاع المهم.

٣-زيادة الوعي لدى الطلاب الجامعيين والباحثين الشباب بأهمية المحميات الطبيعية ومواقع التراث الطبيعي العالمي في ظل ما تشهده مصر من اهتمام بالبيئة وحمايتها.

٤- يتضمن التدريب عددًا من الأنشطة النظرية والعملية من بينها التعريف بالحفريات وأنواعها وطرق الكشف عنها واستخراجها.

٥-التعريف بالأساليب العلمية في تحديد ظروف الموت والدفن والتحفر والطبقات الأرضية والصخور ومدلول كل منها وكيفية استخراج المعلومات وكشف البيئات القديمة وتحديد الصلة بين الحاضر والماضي السحيق.

٦- استعراض طرق التعامل مع الحفريات وكيفية استخدام معدات الحفر لاستخراج الحفرية ونقلها إلى المعمل مع عرض طرق توثيق الحفرية حال الحصول عليها وأساليب ترميم الحفريات وطرق حمايتها وأساليب عرضها المتحفي للحفاظ عليها وحمايتها.

٧- يساهم التدريب في صيانة وترميم العديد من المواقع بمحمية وادي الحيتان ومنها موقع بجبل قطراني وصيانة المتحف المفتوح والمدق الخاص به.

٨- كما يساهم في عمل قاعدة بيانات للمتطوعين وإدراجهم في أعمال الرصد بقطاع حماية الطبيعة بالوزارة لإدماجهم بأعمال حماية المحميات والتوعية بأهميتها.

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وزارة البيئة دورة تدريب بوابة الفجر الفجر

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