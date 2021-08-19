مصرع سائق "توك توك" اصطدم به قطار في الخانكة

لقي سائق توك توك، مصرعه إثر اصطدام قطار الخانكة به أثناء عبوره المزلقان، وجرى نقل الجثة للمستشفى وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي والتصريح بالدفن عقب ذلك.



تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد شريف الدخاخني مأمور مركز شرطة الخانكة، بمصرع سائق توك توك، أثناء عبوره مزلقان محطة الخانكة عند منطقة الشيخ مصلح، وجرى نقل جثة المتوفي للمستشفى وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بسرعة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها.