جومانا مراد وزوجها في أول لقاء تليفزيوني لهما





حلت النجمة جومانا مراد، منتصف ليل اليوم الخميس، ضيفة على شاشة mbc، من خلال برنامج «صدى الملاعب»، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى الآغا، برفقة زوجها الدكتور ربيع بسيسو، في أول ظهور لهما سويًا على الهواء مباشرة.. حيث كشفت الكثير من الأسرار التي لا يعلمها الجمهور.





وكشفت جومانا مراد، لأول مرة خلال الحلقة عن الطريقة التي تعرفت بها إلى زوجها الدكتور ربيع بسيسو، مشيرة إلى أنها أعجبت به أولاً عندما كانا على متن طائرة بالصدفة متجهة من دبي إلى القاهرة، وأنه لم يكن يعرف أنها فنانة مشهورة نظرًا لانشغاله الشديد بعمله البعيد كليًا عن السينما والتليفزيون.. حيث قالت ضاحكة: «مكنش عارف أنا مين!».





وعن محنة إصابتها بفيروس كورونا الخطير، قالت جومانا مراد إن صديقتها المقربة المطربة أصالة نصري، قد زارتها بمنزلها بهذا الوقت الحرج، وقدمت لها الطعام ولم تبتعد عنها غير مبالية بالمخاطر التي قد تتعرض لها، مشددة على مكانتها الخاصة بقلبها.. كما أن النجمتين كندة علوش، ودرة كانتا على اتصال دائم بها طوال فترة المرض.





كما تطرقا الزوجين إلى العديد من المواقف الطريفة خلال البرنامج مع أصدقائهما الفنانين، وكشفا عن ميولهما الكروية ووضعا تشكيلين لفريقين من نجوم التمثيل والغناء.. واختتمت جومانا مراد، الحلقة بالحديث عن فيلمها الأمريكي المنتظر North Of The 10، والذي يشاركها فيه مواطنها سامر المصري، ويخرجه رايان لامار.



