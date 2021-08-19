Advertisements

جومانا مراد وزوجها في أول لقاء تليفزيوني لهما

الخميس 19/أغسطس/2021 - 07:12 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements

حلت النجمة جومانا مراد، منتصف ليل اليوم الخميس، ضيفة على شاشة mbc، من خلال برنامج «صدى الملاعب»، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى الآغا، برفقة زوجها الدكتور ربيع بسيسو،  في أول ظهور لهما سويًا على الهواء مباشرة.. حيث كشفت الكثير من الأسرار التي لا يعلمها الجمهور.

وكشفت جومانا مراد، لأول مرة خلال الحلقة عن الطريقة التي تعرفت بها إلى زوجها الدكتور ربيع بسيسو، مشيرة إلى أنها أعجبت به أولاً عندما كانا على متن طائرة بالصدفة متجهة من دبي إلى القاهرة، وأنه لم يكن يعرف أنها فنانة مشهورة نظرًا لانشغاله الشديد بعمله البعيد كليًا عن السينما والتليفزيون.. حيث قالت ضاحكة: «مكنش عارف أنا مين!».

وعن محنة إصابتها بفيروس كورونا الخطير، قالت جومانا مراد إن صديقتها المقربة المطربة أصالة نصري، قد زارتها بمنزلها بهذا الوقت الحرج، وقدمت لها الطعام ولم تبتعد عنها غير مبالية بالمخاطر التي قد تتعرض لها، مشددة على مكانتها الخاصة بقلبها.. كما أن النجمتين كندة علوش، ودرة كانتا على اتصال دائم بها طوال فترة المرض.

كما تطرقا الزوجين إلى العديد من المواقف الطريفة خلال البرنامج مع أصدقائهما الفنانين، وكشفا عن ميولهما الكروية ووضعا تشكيلين لفريقين من نجوم التمثيل والغناء.. واختتمت جومانا مراد، الحلقة بالحديث عن فيلمها الأمريكي المنتظر North Of The 10، والذي يشاركها فيه مواطنها سامر المصري، ويخرجه رايان لامار.

يذكر أن الإعلامي مصطفى الآغا، وزوجته مي الخطيب، قد استضافا مؤخرًا جومانا مراد، وزوجها ربيع بسيسو، بمنزلهما بمدينة دبي.. حيث طالبهما الأول بالظهور معه في حلقة من برنامج «صدى الملاعب»، مما جعلهما يلبيان الدعوة سريعًا نظرًا للاحترام المتبادل والصداقة القوية التي تجمع الأسرتين، والتي ظهرت بوضوح خلال الحلقة.

أخبار تهمك

عاجل.. تطور جديد بشأن صفقات الأهلي الصيفية

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. حقيقة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 5 ساعات

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

نجم بيراميدز يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - حسين لبيب يطلق تصريحات نارية.. تعرف عليها

منذ حوالي 12 ساعة

علاء ميهوب يقترب من تولي منصب المدرب العام بالأهلي

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ أقل من ساعتين

المصري يستهدف ضم ثنائي الزمالك

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يُحدد شرطه لانتقال نجم الفريق إلى الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. حقيقة رحيل عمرو السولية عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. نجم الأهلي يطلب الرحيل في حال بقاء ديانج

منذ ساعة و 27 دقيقة

4 نجوم مهددون بالرحيل عن ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

فاركو يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ يوم

خاص - نجم برشلونة والبرازيل السابق: من المستحيل إيجاد لاعب مثل ميسي داخل برشلونة.. وهذه رسالتي إلى مبابي

منذ 37 دقيقة

عاجل - موسيماني يُعلن عن قائمة الأهلي لمواجهة المصري .. واستبعاد 10 لاعبين

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مفاجأت مدوية في قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
01:15 م

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

عاجل.. مفاجأت مدوية في قائمة الراحلين عن الأهلي

07:03 م

الزمالك يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

06:02 م

مفاجأة.. نجم الأهلي يطلب الرحيل في حال بقاء ديانج

06:30 م

خاص - نجم برشلونة والبرازيل السابق: من المستحيل إيجاد لاعب مثل ميسي داخل برشلونة.. وهذه رسالتي إلى مبابي

07:20 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان