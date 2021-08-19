انتظام أيمن أشرف والشحات في مران الأهلي المسائي

شارك الثنائي أيمن أشرف وحسين الشحات، نجمي الأهلي، في التدريبات الجماعية، التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة المصري.





مران الأهلي المسائي





وخضع اللاعب أيمن أشرف، لجلسة علاج طبيعي على هامش المران المسائي للنادي الأهلي، بعدما شعر بآلام في "السمانة"، بينما اكتفى الشحات بتدريب بدني في صالة "لجيم" بعد شكواه من إجهاد في العضلة الأمامية.

آجايي يغيب عن التدريبات الجماعية





وشهد المران غياب النيجيري جونيور أجايي، عن المشاركة في التمرينات الجماعية، ليقرر الجهاز الطبي للفريق عمل جلسة علاج طبيعي له، بسبب شعوره بألم في العضلة الخلفية.





تفاصيل إصابة آجايي





وأكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، أن اللاعب جونيور أجايي يعاني من التهاب في العضلة الخلفية، موضحاً أنه خضع لفحص طبي كشف عن حاجته إلى تنفيذ برنامج تأهيلي لمدة 4 أيام، على أن ينتظم بعدها في التدريبات الجماعية للفريق.

سعد سمير يعاني من نزلة برد





وخاض سعد سمير، مدافع الفريق، تدريبات خفيفة على هامش مران الأهلي الجماعي، ضمن البرنامج الموضوع له بسبب معاناته من نزلة برد.

موعد مباراة الأهلي والمصري





ويلعب النادي الأهلي مباراة مهمة وصعبة، مساء غد الجمعة أمام نظيره المصري البورسعيدي، في إطار منافسات الجولة الـ32 لبطولة الدوري الممتاز، والتي يستضيفها ملعب الإسكندرية، في تمام التاسعة مساءً.









وتضاءلت فرص الأهلي في الحفاظ على لقب الدوري المصري الممتاز، بعدما فقد 4 نقاط غالية في آخر مباراتين له، حيث تعادل مع الإسماعيلي بهدف لكل فريق، وخسر نقطتتين بتعادل مع طلائع الجيش في آخر مباراياته.





ترتيب الأهلي في الدوري المصري





ويحتل الأهلي المرتبة الثانية في ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 69 نقطة جمعها في 31 مباراة، فاز خلالها بـ20 جولة، وتعادل في 9 مواجهات، بينما خسر مباراتين أمام سموحة وغزل المحلة.











