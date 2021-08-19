خاص - نجم برشلونة والبرازيل السابق: من المستحيل إيجاد لاعب مثل ميسي داخل برشلونة.. وهذه رسالتي إلى مبابي

كشف نجم البرازيل وفريق برشلونة الأسباني السابق جوزيه إدميلسون غوميس، والمتوج بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم، في تصريحات خاصة لـ " الفجر الرياضي "، عن رأيه في انتقال ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان وإنه من الصعب وجود بديل له في النادي الكتالوني، كما قدم نصيحة هامة للاعب الفرنسي كيليان مبابي.





وقال إدميلسون :"هذه فترة جديدة لنادي برشلونة، وميسي يمثل حقبة تاريخية مهمة في تاريخ النادي مثل تشافي وإنيستا، وكان ميسي ومازال الأفضل منهم، لذلك استبدال ميسي غير ممكن وليس مجرد مسألة فنية".





وأضاف :" يمكن التفكير في لاعب يتمتع بالمهارات الفنية التي تلبي حاجة نادي برشلونة وفقًا لطريقة اللعب الذي يريدها المدرب ومع ذلك لن يكون بديلاً كاملاً، وليس فقط الصفات الرياضية المشابهة لميسي، وإيجاد لاعب مثل ميسي مستحيل جدًا".





وعن رأيه في انتقال ميسي لـ psg :" انتقال ميسي لم يكن خيارًا لإدارة النادي أو اللاعب؛ حيث كانت هناك متطلبات مالية قانونية للدوري الإسباني لا يمكن تلبيتها، لم يكن فقط هو أو اعتبارات النادي، هناك أيضًا قضايا أخرى يجب مراعاتها".





وتابع :"انتقال ميسي لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي هو الأفضل بعد برشلونة، نظرًا لقيمة ميسي من الناحية المالية، بالإضافة إلي أن الدوري الفرنسي لديه قيود أقل على هذا الجانب المالي".





وأكمل: “ميسي يتابع مسيرته بنفس الأهداف الذي حددها منذ بدأ لعبه كرة القدم، وهي (أن يكون دائمًا مصدر للفوز حينما يذهب)، وأعتقد أن حقبة جديدة قد بدأت لنادي برشلونة أيضًا الذي يعد أمر مهم للغاية".





وكان الأرجنتيني صاحب الـ 36، رحل عن برشلونة بعد قضاء مسيرته فيه لأسباب مادية، دخل بوابة الفريق الأسباني وهو طفل في عمر ال13 عام، ورحل وهو الهداف التاريخي له، حيث سجل 672 هدفا في 778 مباراة، وفاز بجائزة الكرة الذهبية ست مرات وفاز بـ 35 لقباً مع النادي الكتالوني.





وعن رحيل مبابي المتحمل، قال: “الرياضيون على مستوى مبابي قراراتهم ليست بسيطة، ولهذا هناك فريق يساعده على التفكير في الأفضل له، أي أن للاعب توقعات فردية يبحث عنها، مثل كيفية الحصول على الألقاب للنادي وأن يكون الأفضل في العالم".





ووجه نجم البرازيل وبرشلونة السابق نصيحة إلى مبابي قائلًا :"أفهم أن مبابي سيوازن بين الأمرين في قراره، سواء كان البقاء، أو الذهاب إلى ريال مدريد أو نادٍ آخر، ولكنه يجب أن يفكر في نقطتين: هذا النادي سيجعلني أقوى؟ وأن أكون فرديًا وجماعيًا؟ هذا هو المهم".



