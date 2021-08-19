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فائض ميزان المعاملات الجارية بمنطقة اليورو يقفز بأكثر من النصف في يونيو

الخميس 19/أغسطس/2021 - 07:43 م
بوابة الفجر
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ارتفع فائض ميزان المعاملات الجارية لمنطقة اليورو بأكثر من النصف في يونيو مقارنة مع الشهر السابق، بفعل زيادة فائض تجارة الخدمات.

وبحسب بيانات من البنك المركزي الأوروبي الخميس 19 أغسطس، سجل التكتل الذي يضم 19 دولة تتعامل باليورو فائضا في ميزان المعاملات الجارية بقيمة 21.8 مليار يورو في يونيو، ارتفاعا من 13.9 مليار يورو في مايو أيار وفقا لأرقام مُعدلة.

وفي الاثني عشر شهرا حتى يونيو، بلغ فائض ميزان المعاملات الجارية 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 25 في فترة 12 شهرا السابقة عليها.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي Eurostat الثلاثاء 17 أغسطس إن اقتصاد منطقة اليورو قد نما بنسبة 2% في الربع الثاني من العام، إذ حفز تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا النشاط الاقتصادي بعد فترة ركود قصيرة.

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