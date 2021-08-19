بايدن عن طالبان: لا تزال معتقداتها كما هي ولم تتغير

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن حركة طالبان لا تزال كما هي ولا يعتقد أنها تغيرت عن التشدد الذي كانت عليه، وذلك خلال مقابلة مع شبكة "إيه.بي.سي نيوز" عرضت أمس.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن حركة طالبان عليها أن تقرر أذا كانت تريد اعتراف المجتمع الدولي بها أم لا.





وكان بايدن قد لمح أن القوات الأمريكية ستظل في أفغانستان اذا اضطروا للبقاء بعد 31 أغسطس، حتى إجلاء جميع مواطني الولايات المتحدة بالكامل من الأراضي الأفغانية.





وتابع بايدن أن الولايات المتحدة لم يكن ممكن الممكن أن تتجنب الفوضي خلال عملية انسحابها من أفغانستان، قائلًا: "لا أعتقد أنه كانت هناك طريقة للخروج دون حدوث فوضى"، مضيفا " لا أعلم كيف حدث ذلك".

كذلك، لفت إلى أن إدارته لم تكن نعلم كيف ستتصرف طالبان فيما يتعلق بمحاولة منع الناس من الخروج من أفغانستان. وقال "إنهم يتعاونون الآن، ويسمحون للمواطنين الأميركيين والعاملين بالسفارات وغيرهم، لكننا نواجه صعوبة أكبر في إخراج من ساعدونا عندما كنا هناك".