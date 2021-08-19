Advertisements

4 نجوم مهددون بالرحيل عن ريال مدريد

الخميس 19/أغسطس/2021 - 07:31 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إسبانية أنه هناك 4 نجوم في ريال مدريد الإسباني مهددون بالرحيل مجاناً في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك في حالة عدم تجديد عقودهم.

وأشارت صحيفة آس الإسبانية إلى أن كلا من الإسباني إيسكو والويلزي جاريث بيل والبرازيلي مارسيلو والكرواتي لوكا مودريتش تنتهي عقودهم في 30 يونيو 2022.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أنه في حالة رحيل الرباعي عن ريال مدريد عقب نهاية الموسم الحالي فإن الملكي سيوفر حوالي 76 مليون يورو من الرواتب.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن راتب بيل يبلغ قدره 30 مليون يورو مع الضرائب (15 مليون يورو صافٍ) في حين يبلغ إجمالي راتب مارسيلو 16 مليون يورو مع الضرائب (8 ملايين يورو صافٍ).

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن إجمالي راتب إيسكو يبلغ قدره 14 مليون يورو مع الضرائب (7 ملايين يورو صافٍ) وأنه في حال قرر مودريتش أو ريال مدريد الانفصال عن الآخر فإنه سيتم توفير 16 مليون يورو أيضاً.
Reham

أخبار تهمك

خاص - نجم برشلونة والبرازيل السابق: من المستحيل إيجاد لاعب مثل ميسي داخل برشلونة.. وهذه رسالتي إلى مبابي

منذ 39 دقيقة

مفاجأة.. نجم الأهلي يطلب الرحيل في حال بقاء ديانج

منذ ساعة و نصف

فاركو يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ يوم

عاجل - موسيماني يُعلن عن قائمة الأهلي لمواجهة المصري .. واستبعاد 10 لاعبين

منذ أقل من ساعة

نجم بيراميدز يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. حقيقة رحيل عمرو السولية عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مفاجأت مدوية في قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. بيراميدز يُحدد شرطه لانتقال نجم الفريق إلى الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

المصري يستهدف ضم ثنائي الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تطور جديد بشأن صفقات الأهلي الصيفية

منذ ساعتين و 28 دقيقة

4 نجوم مهددون بالرحيل عن ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. حقيقة رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 5 ساعات

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

علاء ميهوب يقترب من تولي منصب المدرب العام بالأهلي

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ أقل من ساعتين

عاجل - حسين لبيب يطلق تصريحات نارية.. تعرف عليها

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
01:15 م

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

عاجل.. مفاجأت مدوية في قائمة الراحلين عن الأهلي

07:03 م

الزمالك يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

06:02 م

مفاجأة.. نجم الأهلي يطلب الرحيل في حال بقاء ديانج

06:30 م

خاص - نجم برشلونة والبرازيل السابق: من المستحيل إيجاد لاعب مثل ميسي داخل برشلونة.. وهذه رسالتي إلى مبابي

07:20 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان