4 نجوم مهددون بالرحيل عن ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية أنه هناك 4 نجوم في ريال مدريد الإسباني مهددون بالرحيل مجاناً في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك في حالة عدم تجديد عقودهم.





وأشارت صحيفة آس الإسبانية إلى أن كلا من الإسباني إيسكو والويلزي جاريث بيل والبرازيلي مارسيلو والكرواتي لوكا مودريتش تنتهي عقودهم في 30 يونيو 2022.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أنه في حالة رحيل الرباعي عن ريال مدريد عقب نهاية الموسم الحالي فإن الملكي سيوفر حوالي 76 مليون يورو من الرواتب.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن راتب بيل يبلغ قدره 30 مليون يورو مع الضرائب (15 مليون يورو صافٍ) في حين يبلغ إجمالي راتب مارسيلو 16 مليون يورو مع الضرائب (8 ملايين يورو صافٍ).





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن إجمالي راتب إيسكو يبلغ قدره 14 مليون يورو مع الضرائب (7 ملايين يورو صافٍ) وأنه في حال قرر مودريتش أو ريال مدريد الانفصال عن الآخر فإنه سيتم توفير 16 مليون يورو أيضاً.