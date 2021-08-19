تعرف على مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2021

أسدل الستار على قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة بالكاميرون حيث كشف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن مواعيد كان 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون، مطلع العام المقبل.





مواعيد مباريات منتخب مصر في أمم إفريقيا





و من المقرر أن تُقام منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية بحضور 24 منتخبًا، في 5 مدن بدولة الكاميرون، خلال الفترة ما بين 9 يناير و 6 فبراير مطلع العام المقبل.





و يستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي مواعيد مباريات منتخب مصر في كاس امم افريقيا 2021.





- مباراة مصر ضد نيجيريا.. يوم الثلاثاء 11 يناير، الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على أرضية ملعب ملعب رومدي أدجيا بمدينة جاروا.





- مباراة مصر ضد غينيا بيساو.. يوم السبت 15 يناير، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على أرضية ملعب رومدي أدجيا بمدينة جاروا.



