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"يحمل قنبلة".. مشتبه به في حادث الشاحنة أمام الكونجرس يطلب لقاء بايدن

الخميس 19/أغسطس/2021 - 07:38 م
بوابة الفجر
وكالات
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 قالت السلطات الأمريكية، اليوم الخميس، أن مشتبه به أمام مبنى الكونجرس يحمل قنبلة متفجرة داخل شاحنة ويقول إنه يريد مقابلة الرئيس  جو بايدن.

وأوضحت مصادر أمريكية، أن المشتبه به في حادثة الشاحنة يقول إن جو بايدن سيتحمل المسؤولية لو تم تفجيرها، وذلك حسب قناة "العربية".

وأشارت المصادر الأمريكية الى أن المشتبه به في حادثة الشاحنة يقول إنه لا يرغب في الموت ويريد العودة لبيته.

من جهتها أكدت شرطة الكونجرس انها لا تعرف بعد دوافع المشتبه به بشأن القنبلة قرب مبنى الكابيتو، مشيرة إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يتفاوض مع مشتبه به يقول إنه يحمل قنبلة قرب الكابيتول.

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