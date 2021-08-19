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الأسهم الأوروبية تسجل أكبر انخفاض يومي مع تضرر شركات التعدين والسلع الفاخرة

الخميس 19/أغسطس/2021 - 07:59 م
بوابة الفجر
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تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس مسجلة أكبر خسارة يومية في شهر، إذ دفع انخفاض أسعار السلع الأولية أسهم شركات التعدين للهبوط، بينما تضررت أسهم شركات السلع الفاخرة جراء مسعى صيني لإعادة توزيع الثروة.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.6 بالمئة ليبلغ أدنى مستوى في أسبوعين، فيما تراجعت أسهم شركات التعدين 4.2 بالمئة مسجلة أكبر انخفاض في يوم واحد منذ مارس.

وهبطت أسهم شركات السلع الفاخرة ذات الانكشاف الكبير على اقتصاد الصين مثل إل.في.إم.إتش وكيرنج وريتشمونت بما بين 5.8 بالمئة و9.2 بالمئة بسبب خطط بكين لاستهداف الأرباح المفرطة للشركات والتفاوت في الثروة.

وتراجعت أسهم البنوك ومن بينها إتش.إس.بي.سي الذي يركز على آسيا وكذلك بي.بي.في.إيه الإسباني وبي.إن.بي باريبا الفرنسي نحو ثلاثة بالمئة لكل منها.

ونزل مؤشر السفر والترفيه 2.5 بالمئة إذ أدى ارتفاع الإصابات بالسلالة المتحورة دلتا من فيروس كورونا إلى تعزيز المخاوف من تباطؤ النمو العالمي وأذهب بريق موسم قوي لأرباح الشركات عن الربع الثاني.

وكانت أسهم المرافق، التي تُعتبر رهانا آمنا في وقت عدم اليقين الاقتصادي، القطاع الوحيد الرابح.

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