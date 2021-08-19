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دنيا بطمة بملامح وجه مختلفة.. والجمهور يتهمها بالخضوع للتجميل

الخميس 19/أغسطس/2021 - 09:05 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بنشرها مجموعة من الصور التي أبرزت تغيّر ملامحها بالكامل.

وانقسمت التعليقات بين من رأى أن بطمة استخدمت "فلتر" خاص في الصور المنشورة عبر "إنستجرام"، ومن أشار إلى خضوعها لإجراءات تجميلية غيرت من ملامحها لدرجة عدم التعرف إليها.

وأطلت بطمة في صورها الحديثة مرتدية باللون الأخضر، واحتفلت باليوم العاشر من شهر محرم الهجري إذ كتبت في تعليقاتها: "عيشوري عيشوري دليت عليك شعوري. احبكم جميعاً".

وكانت الفنانة المغربية قد خطفت الأنظار بوزنها الزائد وأرجع الجمهور ذلك إلى عمليات التجميل وكثرة الخضوع للحقن التجميلية والفيلر والبوتوكس.

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