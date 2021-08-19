Advertisements

زوج ديانا كرزون يحتفل بتتويجها بلقب سوبر ستار العرب.. وهذه رسالتها له

الخميس 19/أغسطس/2021 - 09:17 م
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements


بعد مرور 18 عاماً على تتويج الفنانة الأردنية ​ديانا كرزون​ بلقب سوبر ستار العرب في موسمه الأول، وجه زوجها الاعلامي معاذ العمري، لها كلمات مؤثرة بهذه المناسبة مهنئا إياها من جديد.

وكتب :”قبل ١٨ سنة زي اليوم حققتي حلمك واخذتي لقب سوبر ستار العرب .. ما بنسى هاليوم كان فرحة لكل البلد .. ما بنسى وقفة الناس معك بهيك يوم وما بنسى الفرحة اللي كانت بكل بيت بفوزك باللقب”.

واختتم: ”اليوم بتذكر يوم تتويجك باللقب وأنتِ شريكة حياتي ورفيقة الدرب .. بعد ما تم إعلان النتيجة غنيتي على بابي واقف قمرين واليوم القمرين في بيتي ديانا وسلمى .. كل سنة وأنتِ النجمة أم سلمى الغالية”.

وأعادت كرزون نشر هذه التهنئة المميزة، وأعربت عن سعادتها بها وقالت: بحبك.

أخبار تهمك

عاجل.. بيراميدز يُحدد شرطه لانتقال نجم الفريق إلى الزمالك

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل - موسيماني يُعلن عن قائمة الأهلي لمواجهة المصري .. واستبعاد 10 لاعبين

منذ ساعتين و 31 دقيقة

لتطهيره من الإخوان.. دعوي مستعجلة لتعديل قانون مجمع اللغة العربية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - حسين لبيب يطلق تصريحات نارية.. تعرف عليها

منذ حوالي 14 ساعة

فاركو يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ يوم

مفاجأة.. نجم الأهلي يطلب الرحيل في حال بقاء ديانج

منذ حوالي 3 ساعات

4 نجوم مهددون بالرحيل عن ريال مدريد

منذ ساعتين و 6 دقيقة

تعرف على درجات الحرارة وحالة الطقس غدا الجمعة

منذ ساعتين و 32 دقيقة

منافسة شرسة على جائزة أفضل لاعب في أوروبا

منذ ساعة

تفاصيل مثيرة في واقعة سرقة المتجر الرسمي لريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

خاص - نجم برشلونة والبرازيل السابق: من المستحيل إيجاد لاعب مثل ميسي داخل برشلونة.. وهذه رسالتي إلى مبابي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. حقيقة رحيل عمرو السولية عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. مفاجأت مدوية في قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

كارتيرون يوجه طلبًا عاجلًا إلى مجلس الزمالك

منذ 36 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
01:15 م

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

كارتيرون يوجه طلبًا عاجلًا إلى مجلس الزمالك

09:01 م

عاجل.. مفاجأت مدوية في قائمة الراحلين عن الأهلي

07:03 م

تفاصيل مثيرة في واقعة سرقة المتجر الرسمي لريال مدريد

08:01 م

الزمالك يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

06:02 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان