زوج ديانا كرزون يحتفل بتتويجها بلقب سوبر ستار العرب.. وهذه رسالتها له





بعد مرور 18 عاماً على تتويج الفنانة الأردنية ​ديانا كرزون​ بلقب سوبر ستار العرب في موسمه الأول، وجه زوجها الاعلامي معاذ العمري، لها كلمات مؤثرة بهذه المناسبة مهنئا إياها من جديد.



وكتب :”قبل ١٨ سنة زي اليوم حققتي حلمك واخذتي لقب سوبر ستار العرب .. ما بنسى هاليوم كان فرحة لكل البلد .. ما بنسى وقفة الناس معك بهيك يوم وما بنسى الفرحة اللي كانت بكل بيت بفوزك باللقب”.



واختتم: ”اليوم بتذكر يوم تتويجك باللقب وأنتِ شريكة حياتي ورفيقة الدرب .. بعد ما تم إعلان النتيجة غنيتي على بابي واقف قمرين واليوم القمرين في بيتي ديانا وسلمى .. كل سنة وأنتِ النجمة أم سلمى الغالية”.



وأعادت كرزون نشر هذه التهنئة المميزة، وأعربت عن سعادتها بها وقالت: بحبك.