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النيابة تحقق في واقعة اعتداء مدرس على مديره بالعمرانية

الخميس 19/أغسطس/2021 - 08:23 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة الاعتداء على مدير مدرسة، من قبل أحد المدرسين العاملين في المدرسة، لأن المدرس كان يرفض تنفيذ قرار إخلاء طرفه من المدرسة.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا يفيد بالاعتداء على مجدي حسين محمد، مدير مدرسة الإيمان، إدارة العمرانية، من قبل هيثم عبد الرؤف جلال، مدرس في نفس المدرسة، ما تسبب في إصابة مدير المدرسة، نُقل على إثرها إلى المستشفى.

وألقت قوات الأمن القبض على المدرس وتبيّن أن الإدارة التعليمية أصدرت قرارًا بنقل المدرس، ورفض تنفيذه، وفي يوم الواقعة حضر موجه من الإدارة التعليمية لتنفيذ القرار، ولكن المدرس غضب من هذا الأمر ودخل مكتب المدير واعتدى عليه.

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مدرس النيابة العمرانية اعتداء

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