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مستشار الرئيس يوجه رسالة للمسافرين إلى الخارج

الخميس 19/أغسطس/2021 - 08:25 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إنه تم تخصيص نوعين من لقاحات كورونا وهم "جونسون آند جونسون، ولقاح أسترازينيكا" للمسافرين للخارج.

وأشار "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الخميس، إلى أن هذين النوعين من اللقاحات معترف بهما في كل دول العالم الأوروبية والعربية، حيث يوجد أكثر من 140 مركز مخصص لتطعيم الراغبين في السفر على مستوى الجمهورية، كما سيتم تخصيص جزء من أرض المعارض بمدينة نصر لتطعيم المسافرين.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، "المستعجل على السفر ممكن يحصل على جونسون آند جونسون"، لافتا إلى أن وزارة الصحة توفر شهادات صحية موثقة لتقديمها للدول الخارجية عند السفر.

الكلمات المفتاحية

مستشار الرئيس لقاح كورونا تطعيم المسافرين

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