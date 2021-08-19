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عماد النحاس يطلب ضم نجم الزمالك

الخميس 19/أغسطس/2021 - 08:30 م
الزمالك
الزمالك
محمد نادر
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دخل فريق المقاولون العرب في مفاوضات مع محمد عبد السلام مدافع نادي الزمالك، لبحث إمكانية ضمه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ووفقاً لما ذكرته بعض المصادر، فإن هناك رغبة قوية من جانب عماد النحاس المدير الفني للفريق، في الحصول على خدمات عبد السلام خلال انتقالات هذا الصيف.

وهناك موافقة مبدئية من جانب محمد عبد السلام للتوقيع لنادي المقاولون في الموسم الجديد، حال موافقة إدارة الزمالك على رحيله.

وطلب عماد النحاس من جهاز الكرة بفريق المقاولون العرب، تدعيم الخط الخلفي للفريق في الموسم المقبل.
وكان المقاولون العرب قد استقبل 42 هدفاً في مسابقة الدوري حتى الآن.

يذكر أن فريق المقاولون العرب يتواجد في المركز الـ12 هذا الموسم وذلك برصيد 35 نقطة بعد خوض 31 لقاء.

الكلمات المفتاحية

محمد عبد السلام رياضة الزمالك اليوم اخبار الزمالك

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