شاهد.. تعليق هام من وزير التعليم على تظلمات الثانوية العامة

وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، رسالة طمأنة إلى أولياء الأمور وطلبة الثانوية العامة بشأن التقدم لتظلمات المتعلقة بالثانوية العامة.



وقال "شوقي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الخميس: "اللي عاوز يعمل تظلم سيكون مجانيًا، وعايزين نغير فكرة مسمى التظلمات، والمفروض نقول إعادة فحص".



وأضاف: "التظلمات كانت عبارة عن الناس بتيجي وتشوف ورقة الإجابة وتعيد توزيع درجاتها، ولكن إعادة الفحص سيكون لصفحة فيها دوائر مظللة، وهذا سيتم إلكترونيًا، مفيش أي حاجة في إيد المصحح".



وتابع: "المصحح لم يعد يملك إعطاء الطالب درجات منخفضة أو عالية، القانون لا يسمح بإعادة الامتحان في الدور الثاني لأكثر من مادتين".



واستطرد: "سنعيد صياغة مقترح قانون الامتحانات وإرساله للبرلمان مرة أخرى، وسنعيد تقديم القانون المتعلق بالتحسين، وعايزين نأخذ نفس عميق ولا نقارن اللي ولادنا عملوه هذه السنة بالسنوات الماضية، انتهي عصر أننا نأخذ شهادات بدون جهد لأن هناك طلاب في الإعدادية لا يعرفون القراءة والكتابة".





