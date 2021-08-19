بلاغات الأهالي تقود الأمن لإسقاط عصابة سرقة المساكن بالبدرشين

بلاغًا تلو الآخر تلقاه مأمور مركز شرطة البدرشين، من أهالي المركز، بسرقة منازلهم بعد كسر النوافذ، بجنوب الجيزة.



اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القطاع، وجه بفحص البلاغات الواردة، وسرعة ضبط مرتكبيها، وإعادة المسروقات في أسرع وقت.



مدير مباحث الجيزة وجه بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الوقائع المشار إليها، وفحص المشتبه بهم.



فريق البحث المُشكل، تنسيقا مع قطاع الأمن العام، توصل إلى أن 4 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة المساكن، متخذين من دائرة مركز شرطة البدرشين مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، كما تبين أنهم وراء تلك الوقائع.



عقب تقنين الإجراءات، تمكنت مأمورية برئاسة الرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث البدرشين ومعاونه الرائد محمد جمال معاون مباحث القسم من ضبط المتهمين في أكمنة أعدت لهم في الأماكن التي يترددون عليها.



بمناقشة المتهمين أقروا خلال التحقيقات بما توصلت إليه التحريات، وارتكابهم 3 وقائع بأسلوب التسلق، وأرشدوا عن أماكن تصريفهم للمسروقات لدى عملائهم سيئ النية.



أمكن إعادة المسروقات وتعرف المجني عليهم عليها، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.