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آخر تطورات الحالة الصحية لنجم الأهلي مؤمن زكريا

الخميس 19/أغسطس/2021 - 08:31 م
مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
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تصدر مؤمن زكريا نجم الأهلي، اليوم الخميس الموافق 19 أغسطس 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما انتشرت أنباء حول تطور حالته الصحية.

مؤمن زكريا

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباءً حول تدهور حالة مؤمن زكريا الصحية، حيث أنه يعاني من مرض ضمور العضلات، الذي أبعده عن الملاعب منذ فترة طويلة.

حالة مؤمن زكريا الصحية

ونفت زوجة مؤمن زكريا كل ما تم تداوله بشأن تدهور الحالة الصحية لزوجها، مبديةً استيائها الشديد مما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصفحات الإخبارية.

تطورات الحالة الصحية للنجم مؤمن زكريا

ومن جانبه قال زكريا عباس الضوي، والد مؤمن زكريا، إن نجله في بيته وسط أسرته الآن وحالته مستقرة للغاية ومطمئنة، وسط تأكيدات من الزوجة بأن زوجها "بخير".

رد زوجة مؤمن زكريا

ونشرت زوجة مؤمن زكريا تدوينة لها على حسابها الرسمي عبر "إنستجرام" قالت فيها: "والله العظيم أنا شفت الخبر دا قلبي وجعني، ليه كده حسبي الله ونعم الوكيل، الخبر ده غير صحيح، مؤمن حس بدوار من حوالي 10 أيام، ووقع في بيته وجاله ارتجاج بسيط.

إصابة مؤمن زكريا

وأضافت: "انتقل مؤمن زكريا إلى المستشفى وخرج، وهو بقاله أكتر من أسبوع في بيته، بلاش الكلام ده يا جماعة اتقوا الله وربنا يسترها عليه يارب ويشفيه بإذن الله".

قصة مرض مؤمن زكريا

وبدأت معاناة مؤمن زكريا مع مرض ضمور العضلات، خلال تجربة إعارته إلى نادي أحد السعودي في يناير 2019، حيث تم الكشف عن إصابة مؤمن بمرض مزمن أدى إلى فسخ الإعارة.


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