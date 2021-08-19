تراجع أسعار الذهب بعد أنباء بتقليص الاحتياطي الاتحادي للتحفيز

سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس تراجعا مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوياته في شهور بعدما أشار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى أنه سيبدأ تقليص تحفيزه الخاص بفترة الجائحة هذا العام.









وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1779.52 دولار للأوقية (الأونصة) .









ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1779.50 دولار.









وصعد مؤشر الدولار إلى ذروة أكثر من تسعة أشهر مما جعل الذهب باهظ الثمن لحائزي العملات الأخرى.









وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.9 بالمئة إلى 23.26 دولار للأوقية، بينما هبط البلاتين 1.2 بالمئة إلى 982.94 دولار للأوقية.









وانخفض البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2413.02 دولار للأوقية، بعدما بلغ أدنى مستوى منذ 16 مارس عند 2409.68 دولار.