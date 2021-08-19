إصابة 3 سيدات في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بقنا

أصيب 3 سيدات في مركز قوص، جنوب محافظة قنا، خلال مشاجرة بينهن بسبب خلافات الجيرة.



وتلقى مرفق الإسعاف في قنا، بلاغا يفيد بمشاجرة بين سيدات في مركز قوص، تسببت في إصابة كل من فاطمة علي، ومبروكة سيد، وحمدية علي، وتم نقلهن إلى مستشفى قوص المركزي.



وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.



وفي سياق آخر، لقي شخص مصرعه، فيما أصيب 4 آخرين، صباح اليوم، في حادث مروري مروع، بالقرب من قرية الترامسة، في محافظة قنا.



وتلقى مرفق إسعاف قنا، إخطارا يفيد بمصرع شخص وإصابة 4 آخرين، في تصادم 3 سيارات أحدهم نقل وسيارتين ملاكي، بالقرب من قرية الترامسة، في محافظة قنا.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.