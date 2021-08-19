كورونا .. لبنان تسجل 1993 إصابة جديدة بالفيروس

سجلت وزارة الصحة اللبنانية، 1993 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينهم 1967 مقيما و26 وافدا، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 588578.





وأكدت الوزارة- في تقريرها اليوم الخميس: تسجيل 6 وفيات جديدة ليرتفع إجمالي عددها إلى 7999، فيما استمر مستوى التفشي المجتمعي عند المستوى الرابع.





وأوضحت أن 13090 مواطنا تلقوا الجرعة الأولى للقاح المضاد لفيروس كورونا أمس، فيما تلقى 7931 مواطنا الجرعة الثانية.





يذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.





كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.





وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.





وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.



