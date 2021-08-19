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انتقادات داخل سموحة بسبب تعيينات فرح عامر

الخميس 19/أغسطس/2021 - 08:40 م
فرج عامر
فرج عامر
الفجر الرياضي
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مع اقتراب موعد انتخابات نادي سموحة الرياضي ظهرت قرارات ومواقف متضاربة لمجلس الادارة برئاسة فرج عامر فى  محاولة لمعالجة حالة الاحتقان والغضب لدي قطاع كثير من أعضاء الجمعية العمومية قبل المارثون االإنتخابي و فى الوفت الذي اعلن فيه السيد محمد مجاهد ترشحة رسميا على منصب الرئيس.

حيث اصدر فرج عامر قرارا بتعيين عصام السمدوني فى وظيفة "مساعد مدير النادي "رغم الاستغناء عنه من فترة وبطريقة غير لائقة  وهو الامر الذي تكرر حرفيا  مع اللواء  اشرف حفني وايهاب حميدو الذي  تم تعينهما  مؤخرا فى وظيفة " مدير النادي "ايضا رغم استبعاد الأخير منذ 6 اشهر فقط بعد اتهامات وخلافات عنيفة مع رئيس النادي سمع عنها كل العاملين بالنادي.

وقال عدد من اعضاء النادي ان مجلس الادارة برئاسة فرج عامر ارتكب أخطاء بالجملة ووضع نفسه فى حرج بالغ حين أصرعلى تعيين عدد من الموظفين سبق وتم الاستغناء عنهم  فى مناصب هلامية بالنادي قبل بدء العملية الانتخابية وهو ما يرهق ميزانية النادي بالأعباء ودون اي ضوابط أو عائد  لهذه التعينات.

ويتخوف الكثير من اعضاء النادي ايضا من أن تطغي استمرار سياسة المصالح الشخصية على قرارات مجلس الادارة بالإضافة إلى صدورالكثيرمن التصريحات المتضاربة  لـ"فرج عامر" بشان عدد من الامور الهامة داخل النادي مؤكدين ان اقتراب الانتخابات وقوة المنافس هل كلمة السر فى هذه العشوائية.

 فيما تساءل كثيرمن اعضاء النادي عن سبب التغييرات التي استجدت على تصرفات رئيس النادي قبل الانتخابات بالتودد لكل خصومه السابقين او من اساء اليهم بل والغريب انه يقوم بتكريمهم ومنهم الدكتورة خيرية السكري الذي سعي جاهدا من اجل اسقاطها فى الانتخابات السابقة ورفض ترشيحها على منصب نائب الرئيس إلا قام يتكريمها امس. 

 وايضا محاولتة التقرب من المدرب عاطف خضر الذي سبق وان قام بابعادة وبطريقة غريبة عن النادي على الرغم مما قدمه من خدمات والان يقوم بوصفه بأفضل كلمات الشكر والثناء.

فيما علق عضو اخرعلى مثل هذه القرارت التي وصفها بالمتضاربة بأن مصيرها الفشل  وأضاف "جميعهم تم الاستعانة من أجل مصلحة رئيس النادي الشخصية مؤكدا ان مثل التصرفات تشبة الى حد بعيد بااتفاقات المصلحة التي تتم فى الخفاء لتصبَّ فى النهاية لصالح ئيس النادي للمحافظة على بقاءه فى منصبه من باب المجاملة للاستعانه بهم في  الانتخابات اوعلى اقل تقدير عدم مواجهتهم او الوقوف ضده .

واشتكي عدد من الاعضاء ايضا ما وصفوه باستغلال فرج عامر موارد النادي  في الترويج لنفسة قبل بدء الحملات الانتخابية  باستغلال اي فرصة  للمشاركة فى اعمال لجان النادي وعلي غير العادة بقوم بالحضوروالتقاط الصور الشخصية مع المتواجدين ولامانع من احتضان اعضاء النادي واظهار" الحنية".

واشار الاعضاء الى ان فرج عامر الذي كثيرا ما تعرض للانتقاد بسبب تصريحاته وتصرفاته وتعنته فى كثير من الامور قمع اقتراب الانتخابات فتجده يستجيب لكل الطلبات مهما كانت والتي طالما رفضها من قبل ولا مانع ايضا من إطلاق الوعود بسخاء والأجابه علي كل سؤال بأى كلام .

الكلمات المفتاحية

فرج عامر سموحة رياضة اخبار الرياضة

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