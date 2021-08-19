هل أصيب الزعيم عادل إمام بكورونا؟

عادل إمام.. فقد الوسط الفني منذ ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الكثير من النجوم الذين أثروا الحياة الفنية السينمائية والتلفزيونية في مصر والعالم العربي.





عادل إمام





وانتابت حالة من القلق الوسط الفني ولاسيما بعدما تم تداول أنباء تفيد بإصابة النجم عادل إمام بفيروس كورونا، وسط غموض حول تطورات حالته، ومدى صحة الأخبار من عدمها.





مرض عادل إمام





وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن حالة نجمهم المفضل الزعيم عادل إمام الذي يعتبر ضلعاً أساسياً من أضلع السينما المصرية والعربية، وواحداً من عظمائها.





حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا





ورد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على الشائعات التي انتشرت خلال الساعات الماضية بخصوص إصابة الفنان الكبير عادل إمام بفيروس كورونا، حيث أكد أنها لا أساس من صحتها.





عادل إمام بصحة جيدة





وأكد أشرف زكي أن الفنان عادل إمام يتمتع بصحة جيدة وبخير، مشيراً إلى أن كل ما تم تداوله بشأن مرضه وإصابته بفيروس كورونا، كلمات لا تخرج عن كونها شائعات.





عادل إمام "كويس"





وأضاف" "لو فيه حاجة مع الزعيم عادل إمام كنا عرفنا، وهو كويس وصحته زي الفل"، في إشارة إلى الحالة الجيدة التي يتمتع به النجم الكبير.





آخر مسلسلات عادل إمام





وشارك "الزعيم" عادل إمام شارك في آخر أعماله الدرامية التي قدمت في رمضان 2020 حيث قدم بطولة مسلسل "فلانتينو"، وشاركه مجموعة من النجوم على رأسهم داليا البحيري والراحلة دلال عبالعزيز والميرغني.







