Advertisements

هل أصيب الزعيم عادل إمام بكورونا؟

الخميس 19/أغسطس/2021 - 08:44 م
عادل إمام
عادل إمام
Advertisements
عادل إمام.. فقد الوسط الفني منذ ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الكثير من النجوم الذين أثروا الحياة الفنية السينمائية والتلفزيونية في مصر والعالم العربي.

عادل إمام

وانتابت حالة من القلق الوسط الفني ولاسيما بعدما تم تداول أنباء تفيد بإصابة النجم عادل إمام بفيروس كورونا، وسط غموض حول تطورات حالته، ومدى صحة الأخبار من عدمها.

مرض عادل إمام

وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن حالة نجمهم المفضل الزعيم عادل إمام الذي يعتبر ضلعاً أساسياً من أضلع السينما المصرية والعربية، وواحداً من عظمائها.

حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا

ورد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على الشائعات التي انتشرت خلال الساعات الماضية بخصوص إصابة الفنان الكبير عادل إمام بفيروس كورونا، حيث أكد أنها لا أساس من صحتها.

عادل إمام بصحة جيدة

وأكد أشرف زكي أن الفنان عادل إمام يتمتع بصحة جيدة وبخير، مشيراً إلى أن كل ما تم تداوله بشأن مرضه وإصابته بفيروس كورونا، كلمات لا تخرج عن كونها شائعات.

عادل إمام "كويس"

وأضاف" "لو فيه حاجة مع الزعيم عادل إمام  كنا عرفنا، وهو كويس وصحته زي الفل"، في إشارة إلى الحالة الجيدة التي يتمتع به النجم الكبير.

آخر مسلسلات عادل إمام

وشارك "الزعيم" عادل إمام شارك في آخر أعماله الدرامية التي قدمت في رمضان 2020 حيث قدم بطولة مسلسل "فلانتينو"، وشاركه مجموعة من النجوم على رأسهم داليا البحيري والراحلة دلال عبالعزيز والميرغني.


الكلمات المفتاحية

عادل إمام النجم عادل إمام الفنان عادل إمام الزعيم

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجأت مدوية في قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

كارتيرون يوجه طلبًا عاجلًا إلى مجلس الزمالك

منذ 40 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يُحدد شرطه لانتقال نجم الفريق إلى الزمالك

منذ حوالي 23 ساعة

الزمالك يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - حسين لبيب يطلق تصريحات نارية.. تعرف عليها

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تطور جديد بشأن صفقات الأهلي الصيفية

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل مثيرة في واقعة سرقة المتجر الرسمي لريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

خاص - نجم برشلونة والبرازيل السابق: من المستحيل إيجاد لاعب مثل ميسي داخل برشلونة.. وهذه رسالتي إلى مبابي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. حقيقة رحيل عمرو السولية عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 10 ساعات

منافسة شرسة على جائزة أفضل لاعب في أوروبا

منذ ساعة و 9 دقيقة

تعرف على درجات الحرارة وحالة الطقس غدا الجمعة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

لتطهيره من الإخوان.. دعوي مستعجلة لتعديل قانون مجمع اللغة العربية

منذ حوالي 4 ساعات

فاركو يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ يوم

مفاجأة.. نجم الأهلي يطلب الرحيل في حال بقاء ديانج

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن عن قائمة الأهلي لمواجهة المصري .. واستبعاد 10 لاعبين

منذ ساعتين و 35 دقيقة

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

لماذا غاب الزعيم عادل إمام عن حضور افتتاح مهرجان الجونة السينمائي؟

عادل إمام يحتفل بعيد ميلاد داليا البحيري (صور)

شائعة الوفاة تلاحق النجوم آخرهم عادل إمام

شائعات الوفاة تطارد الفنانين في 2019

هادي الجيار يكشف لـ الفجر الفني" تفاصيل دورة في مسلسل "فلانتينو"

عادل إمام فى مارينا خوفًا من الموجة الثانية لكورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
01:15 م

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

كارتيرون يوجه طلبًا عاجلًا إلى مجلس الزمالك

09:01 م

عاجل.. مفاجأت مدوية في قائمة الراحلين عن الأهلي

07:03 م

تفاصيل مثيرة في واقعة سرقة المتجر الرسمي لريال مدريد

08:01 م

الزمالك يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

06:02 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان