Advertisements

إصابة 4 في مشاجرة عائلية بأبوتشت

الخميس 19/أغسطس/2021 - 08:50 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
Advertisements
أصيب 4 أشخاص في مشاجرة عائلية بالشوم، في مركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا.

واستقبل مرفق الإسعاف في قنا، إخطارا يفيد بإصابة كل من طارق فرغلي عبدالحكم، ومحمود عبدالمبدي، وعثمان عبدالمبدي، وإيمان عبدالمبدي، في مشاجرة عائلية بالشوم، في مركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا.
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

كما أصيب 3 سيدات في مركز قوص، جنوب محافظة قنا، خلال مشاجرة بينهن بسبب خلافات الجيرة.

الكلمات المفتاحية

مشاجرة اصابة 3 سيدات ابو تشت

أخبار تهمك

عاجل - حسين لبيب يطلق تصريحات نارية.. تعرف عليها

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مفاجأت مدوية في قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

تعرف على درجات الحرارة وحالة الطقس غدا الجمعة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. حقيقة رحيل عمرو السولية عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 10 ساعات

كارتيرون يوجه طلبًا عاجلًا إلى مجلس الزمالك

منذ 40 دقيقة

فاركو يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ يوم

تفاصيل مثيرة في واقعة سرقة المتجر الرسمي لريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. نجم الأهلي يطلب الرحيل في حال بقاء ديانج

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تطور جديد بشأن صفقات الأهلي الصيفية

منذ حوالي 4 ساعات

منافسة شرسة على جائزة أفضل لاعب في أوروبا

منذ ساعة و 9 دقيقة

لتطهيره من الإخوان.. دعوي مستعجلة لتعديل قانون مجمع اللغة العربية

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن عن قائمة الأهلي لمواجهة المصري .. واستبعاد 10 لاعبين

منذ ساعتين و 35 دقيقة

خاص - نجم برشلونة والبرازيل السابق: من المستحيل إيجاد لاعب مثل ميسي داخل برشلونة.. وهذه رسالتي إلى مبابي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يُحدد شرطه لانتقال نجم الفريق إلى الزمالك

منذ حوالي 23 ساعة

موضوعات متعلقة

اصابة 5 في اشتباكات بالشوم والعصي في قنا

"بينهم سيدات".. إصابة 9 أشخاص إثر اشتباكات بالأسلحة في قنا

إصابة شاب بطلق خرطوش في اشتباكات بين أبناء عمومة في قنا

مصرع ربة منزل وإصابة آخرين في اشتباكات بقنا

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم مروع بقنا

العثور على جثمان شاب غريق في مصرف زراعي بفرشوط في قنا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
01:15 م

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

كارتيرون يوجه طلبًا عاجلًا إلى مجلس الزمالك

09:01 م

عاجل.. مفاجأت مدوية في قائمة الراحلين عن الأهلي

07:03 م

تفاصيل مثيرة في واقعة سرقة المتجر الرسمي لريال مدريد

08:01 م

الزمالك يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

06:02 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان