إصابة 4 في مشاجرة عائلية بأبوتشت

أصيب 4 أشخاص في مشاجرة عائلية بالشوم، في مركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا.



واستقبل مرفق الإسعاف في قنا، إخطارا يفيد بإصابة كل من طارق فرغلي عبدالحكم، ومحمود عبدالمبدي، وعثمان عبدالمبدي، وإيمان عبدالمبدي، في مشاجرة عائلية بالشوم، في مركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.



كما أصيب 3 سيدات في مركز قوص، جنوب محافظة قنا، خلال مشاجرة بينهن بسبب خلافات الجيرة.



