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وزير النقل والخدمات اللوجستية يقف على عدد من مشروعات الوزارة في عسير

الخميس 19/أغسطس/2021 - 08:51 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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بحضور الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، وقف وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر اليوم، على عدد من المشروعات الحيوية التي تنفذها الوزارة في عدد من مراكز ومحافظات المنطقة، مطلعا على سير العمل فيها.

 

عقب ذلك التقى المهندس الجاسر في محافظة النماص بعدد من المواطنين، واستمع إلى احتياجاتهم و تطلعاتهم نحو خدمات النقل، مستعرضاً أهم المشروعات الحيوية المنفذة في المنطقة، مؤكدا خلال اللقاء حرص الوزارة على تعزيز كفاءة مرافق ومشروعات وخدمات منظومة النقل؛ إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة وحرصها على تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

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