كارتيرون يوجه طلبًا عاجلًا إلى مجلس الزمالك





طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التعاقد مع ثنائي هجومي في الموسم المقبل.





حيث أكد كارتيرون، أن تواجد مهاجم واحد لن يكون كافيًا للفريق لعدم تواجد سوى التونسي سيف الدين الجزيري فقط بعد الاستقرار على إعارة كل من مروان حمدي وأسامة فيصل.





وأوضح كارتيرون لإدارة الزمالك، أن الفريق يخوض منافسات عديدة وموسم طويل، وهو الأمر الذي يستلزم تواجد وفرة في كل مركز.





وحقق الزمالك فوزًا مهمًا على نظيره وادي دجلة، بهدف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.





ويحتل الزمالك قمة الدوري المصري الممتاز برصيد 73 نقطة وبفارق أربع نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني.



