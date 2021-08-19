Advertisements

كارتيرون يوجه طلبًا عاجلًا إلى مجلس الزمالك

الخميس 19/أغسطس/2021 - 09:01 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements

طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التعاقد مع ثنائي هجومي في الموسم المقبل.

حيث أكد كارتيرون، أن تواجد مهاجم واحد لن يكون كافيًا للفريق لعدم تواجد سوى التونسي سيف الدين الجزيري فقط بعد الاستقرار على إعارة كل من مروان حمدي وأسامة فيصل.

وأوضح كارتيرون لإدارة الزمالك، أن الفريق يخوض منافسات عديدة وموسم طويل، وهو الأمر الذي يستلزم تواجد وفرة في كل مركز.

وحقق الزمالك فوزًا مهمًا على نظيره وادي دجلة، بهدف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك قمة الدوري المصري الممتاز برصيد 73 نقطة وبفارق أربع نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

الكلمات المفتاحية

كارتيرون الزمالك الدوري المصري اخبار الزمالك

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجأت مدوية في قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل - حسين لبيب يطلق تصريحات نارية.. تعرف عليها

منذ حوالي 14 ساعة

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

كارتيرون يوجه طلبًا عاجلًا إلى مجلس الزمالك

منذ 38 دقيقة

4 نجوم مهددون بالرحيل عن ريال مدريد

منذ ساعتين و 8 دقيقة

مفاجأة.. نجم الأهلي يطلب الرحيل في حال بقاء ديانج

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على درجات الحرارة وحالة الطقس غدا الجمعة

منذ ساعتين و 34 دقيقة

تفاصيل مثيرة في واقعة سرقة المتجر الرسمي لريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

فاركو يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ يوم

عاجل.. حقيقة رحيل عمرو السولية عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 10 ساعات

خاص - نجم برشلونة والبرازيل السابق: من المستحيل إيجاد لاعب مثل ميسي داخل برشلونة.. وهذه رسالتي إلى مبابي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يُحدد شرطه لانتقال نجم الفريق إلى الزمالك

منذ حوالي 23 ساعة

منافسة شرسة على جائزة أفضل لاعب في أوروبا

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل - موسيماني يُعلن عن قائمة الأهلي لمواجهة المصري .. واستبعاد 10 لاعبين

منذ ساعتين و 33 دقيقة

لتطهيره من الإخوان.. دعوي مستعجلة لتعديل قانون مجمع اللغة العربية

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

الزمالك يبحث إعارة مهاجم الفريق

كارتيرون يريد التخلص من ثنائي الفريق

كارتيرون يفكر في التخلص من ثنائي هجوم الزمالك

كارتيرون لـ الفجر: الأهلي قوي وسنقاتل كل مباراة وسعيد بـ أسامة فيصل وهذه نصيحتي له

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك أمام المصري

كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة أسوان في الدوري

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
01:15 م

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

كارتيرون يوجه طلبًا عاجلًا إلى مجلس الزمالك

09:01 م

عاجل.. مفاجأت مدوية في قائمة الراحلين عن الأهلي

07:03 م

تفاصيل مثيرة في واقعة سرقة المتجر الرسمي لريال مدريد

08:01 م

الزمالك يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

06:02 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان