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بامفورد مستمر مع ليدز يونايتد حتى 2026

الخميس 19/أغسطس/2021 - 09:01 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن نادي ليدز يونايتد الإنجليزي، عن توقيع مهاجمه باتريك بامفورد على عقد جديد مع الفريق.

وذكر ليدز عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، اليوم الخميس، أن بامفورد، وقع على عقد يبقيه في ملعب إيلاند رود حتى عام 2026.

وانضم بامفورد إلى ليدز في يوليو عام 2018 قادما من ميدلزبرة، ومنذ انضمامه إلى الفريق سجل 43 هدفاً في 111 مباراة خاضها.

ويستعد ليدز لمواجهة إيفرتون ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي في المباراة المقرر لها يوم السبت المقبل.

وكان الفريق قد استهل مشواره في بطولة الدوري بخسارة كبيرة 1-5 أمام مانشستر يونايتد يوم السبت الماضي، ضمن منافسات المرحلة الأولى من المسابقة.

الكلمات المفتاحية

رياضة تجديد عقد بامفورد اخبار الرياضة

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