طلب برلماني عاجل ضد طارق شوقي بعد إعلان نسبة النجاح في الثانوية العامة

علق النائب سيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، على نسبة نجاح الطلاب بالثانوية العامة لعام 2021، والتي جاءت بنسبة 74%، قائلا: "مفيش بيت حصل فيه زغروطة واحدة زي ما بيحصل كل سنه".



وقال "شمس الدين" في تصريح خاص لـ" الفجر": " أول مرة نشوف مجاميع مخزية هذا العام باختلاف الأعوام السابقة، التي كانت تغمرها فرحه الطلاب بنتائجهم على عكس هذا العام"، مشيرًا إلى أن الوزير لديه تخبطات في قراراته، متسائلا: "الوزير عمل إيه للتعليم في السنين اللي الماضية؟".



وطالب عضو مجلس النواب، برحيل الدكتور طارق شوقي في التعديلات الوزارية الجديدة بشكل عاجل، مؤكدا أنه لا يصلح بأن يكون وزيرا للتعليم فهو لم يستطع النهوض بالعملية التعليمية، وفشل فشلا ذريعا.



ورفض النائب سيد شمس الدين، ما قام به بعض الطلاب من تظاهرات أمام الوزارة، قائلا: "هناك قنوات شرعية يعبرون فيها عن وجهات نظرهم، لأن مثل هذه التصرفات قد تؤدي إلى عواقب وخيمة".

