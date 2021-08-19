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بالحجاب.. ليلى علوي تروج لفيلمها الجديد "200 جنيه"

الخميس 19/أغسطس/2021 - 11:15 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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روجت الفنانة ليلى علوي، لفيلمها الجديد "200 جنيه"، وذلك من خلال حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "علوي" بالحجاب من فيلم "200 جنيه" والمقرر طرحه قريبا بدور عرض السينمات، وكتبت تعليقا قائلا: "٢٠٠ جنيه ٢٥ أغسطس بدور السينما
#٢٠٠جنيه #فيلم #سينما".

"200 جنيه" من بطولة أحمد رزق، نيللي كريم، هاني رمزي، إسعاد يونس، عمرو عبد الجليل، محمد فراج، مي سليم، طارق عبد العزيز، دينا فؤاد، ملك قورة، أحمد السعدني، محمود حافظ، نهي صالح، وعدد من ضيوف الشرف ومنهم الفنان آسر ياسين، ومن تاليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين.

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