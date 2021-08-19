الصحة تطلق خدمة "واتس آب" للرد على الاستفسارات بشأن لقاح كورونا



وأشار "صلاح"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الخميس، إلى أن مستند السفر الذي يقدمه المواطن يحدد نوع اللقاح الذي سيحصل عليه، كما أنه يتم تطعيم المواطنين حسب أولوية الحالة الصحية، وموعد السفر، والغرض من السفر.



وأضاف أنه يتم تحديث خدمة الخط الساخن بضم موظفين جدد للمنظومة أسبوعيا لتغطية الطلب، منوها بأنه تم تخصيص رقم 01555005500 على تطبيق "الواتساب" لتلقي شكاوى ورسائل واستفسارات المواطنين فيما يتعلق باللقاح، فضلا عن الرد على أي مواطن يعاني من آثار جانبية للقاح، موضحا أن الرد عبر هذا الخط يكون من خلال "روبوت".



قال الدكتور أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن رئيس الوزراء وجه بوضع نظام خاص لتطعيم المسافرين، موضحًا أنه تم إضافة اختيار رابع على الموقع الإلكتروني بعنوان "التطعيم لأغراض السفر"، حيث يتم سؤال المواطن عن الغرض من السفر، وجهة السفر، وتاريخ السفر المتوقع، فضلا عن تقديم مستند يثبت السفر للخارج.