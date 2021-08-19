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شركة عالمية تهدف لتشغيل أول سفينة خالية من الكربون في عام 2023

الخميس 19/أغسطس/2021 - 09:22 م
بوابة الفجر
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أعلنت شركة  "Maersk" أنها وقعت عقدًا لتأمين الميثانول الأخضر بهدف تشغيل أول سفينة خالية من الكربون في عام 2023

حيث تسعى الشركة إلى الوصول لأسطول خالٍ من الكربون بحلول عام 2030 لتحقيق هدفها المتمثل في خفض الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050.

وتماشيا مع هذه الاستراتيجية وقعتMaersk أول صفقة لها مع شركة Reintegrate الدنماركية لإنتاج ما يقرب من 10 آلاف طن من الميثانول المحايد للكربون، والذي ستحتاجه السفينة للعمل كل عام.

وكان رئيس قسم إزالة الكربون في شركة Maersk قد تحدث لرويترز مشيرا إلى أن السفن المستقبلية المزودة بمحركات يمكن أن تعمل بالميثانول الأخضر ستكون أغلى بنسبة 10-15٪ في السنوات الأولى على أن تنخفض على المدى البعيد.

ويشكل الشحن البحري حوالي 90٪ من التجارة العالمية حيث يمثل الشحن العالمي ما يقرب من 3٪ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

يذكر أن العالم يعاني خلال الأشهر الأخيرة من كوارث بيئية من حرائق وفياضانات في ظل تحذيرات من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بشأن وتيرة الاحتباس الحراري، وتوقعها بتجاوز متوسط درجة الحرارة العالمية 1.5 درجة مئوية خلال العشرين عاما القادمة.

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