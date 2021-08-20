نور الزين ضيف مروان خوري في برنامجه.. تعرف على التفاصيل





صور النجم العراقي نور الزين، حلقة خاصة من برنامج "طرب" مع مروان خوري، ستعرض قريبا ضمن موسمه الثاني.



ويتواجد نور الزين في لبنان حيث يعمل على الإنتهاء من تسجيل أغنيات جديدة وإنجاز بعض المشاريع الفنية التي ستبصر النور في الفترة المقبلة.



يذكر أن نور الزين كان قد طرح في الفترة الأخيرة باقة من الأغنيات الجديدة بالتعاون مع شركة “الريماس” للإنتاج الفني.

وحملت الأغنيات الأسماء التالية: “ماتت بعدكم روح”، و”حلم”، و”سد الباب”، و”يا عالم”.



