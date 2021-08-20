Advertisements

نور الزين ضيف مروان خوري في برنامجه.. تعرف على التفاصيل

الجمعة 20/أغسطس/2021 - 12:16 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements


صور النجم العراقي نور الزين، حلقة خاصة من برنامج "طرب" مع مروان خوري، ستعرض قريبا ضمن موسمه الثاني.

ويتواجد نور الزين في لبنان حيث يعمل على الإنتهاء من تسجيل أغنيات جديدة وإنجاز بعض المشاريع الفنية التي ستبصر النور في الفترة المقبلة.

يذكر أن نور الزين كان قد طرح في الفترة الأخيرة باقة من الأغنيات الجديدة بالتعاون مع شركة “الريماس” للإنتاج الفني.
وحملت الأغنيات الأسماء التالية: “ماتت بعدكم روح”، و”حلم”، و”سد الباب”، و”يا عالم”.

أخبار تهمك

عاجل.. إدارة الأهلي تحسم موقفها من رحيل محمد الشناوي

منذ حوالي 3 ساعات

انهيار عمارة مأهولة بالسكان في دمنهور (صور)

منذ ساعتين و 39 دقيقة

باريس يرد على الأرقام المتداولة بشأن بيع قمصان ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

كارتيرون يوجه طلبًا عاجلًا إلى مجلس الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

طلب برلماني عاجل ضد طارق شوقي بعد إعلان نسبة النجاح في الثانوية العامة

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - حسين لبيب يطلق تصريحات نارية.. تعرف عليها

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يحدد شرطه لرحيل نجمه إلى بيراميدز

منذ ساعتين و 26 دقيقة

بوكتينيو يكشف عن فرص ميسي ونيمار للمشاركة أما بريست في الدوري الفرنسي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. مفاجأت مدوية في قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الإعلان عن حكم مباراة الأهلي والمصري في الدوري

منذ أقل من ساعة

أخر تطورات ملف المدرب العام في الأهلي

منذ أقل من ساعة

صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة ومانشستر سيتي

منذ أقل من ساعة

الزمالك يقترب من حسم صفقة خليفة فرجاني ساسي

منذ ساعة و 25 دقيقة

مفاجأة.. نجم الأهلي يطلب الرحيل في حال بقاء ديانج

منذ حوالي 6 ساعات

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
09:05 م

طلب برلماني عاجل ضد طارق شوقي بعد إعلان نسبة النجاح في الثانوية العامة

صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة ومانشستر سيتي

12:01 ص

أخر تطورات ملف المدرب العام في الأهلي

12:01 ص

انهيار عمارة مأهولة بالسكان في دمنهور (صور)

10:17 م

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

01:15 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان