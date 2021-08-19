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بايرن ميونخ يحدد سعر التخلي عن ليفاندوفسكي
الخميس 19/أغسطس/2021 - 09:31 م
ريهام عبد المحسن
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ذكرت وسائل إعلامية بريطانية أن بايرن ميونخ الألماني حدد سعر التخلي عن نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأفادت شبكة سكاي سبورتس البريطانية بأن ليفاندوفسكي يريد خوض تجربة جديدة بعيداً عن الفريق البافاري.
وأكدت الشبكة البريطانية أن بايرن ميونيخ يقدر سعر ليفاندوفسكي بـ100 مليون جنيه إسترليني ما يعادل 117 مليون يورو.
وألمحت الشبكة البريطانية أن ليفاندوفسكي البالغ من العمر 32عاماً ارتبط بالانضمام إلى العديد من الأندية على رأسها تشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين وريال مدريد الإسباني ولكن سيكون من الصعب على هذه الأندية دفع المبلغ المطلوب بسبب عمر النجم البولندي.
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