نجم الأهلي يقترب من الانضمام لمعسكر منتخب مصر القادم





اقترب أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الانضمام لمعسكر منتخب مصر المقرر له سبتمبر المقبل، استعداداً لمواجهتي أنجولا والجابون يومي 2 و5 من الشهر المقبل في تصفيات كأس العالم.





وأفادت مصادر بالمنتخب الوطني، أن أكرم توفيق نال اعجاب حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، بعد المستويات الجيدة التي ظهر بها اللاعب خلال الفترة الأخيرة، خاصة وأنه يشارك أساسيا على حساب محمد هاني ما يجعله الأقرب للانضمام الفراعنة وشغل هذا المركز ضمن تشكيل المنتخب.





يذكر أن الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة حسام البدري أعلن قائمة اللاعبين المحترفين خارجيا المقرر انضمامهم لمعسكر المنتخب المقبل.





وشملت القائمة 5 لاعبين هم:





محمد صلاح ( ليفربول الإنجليزي) أحمد حجازي ( اتحاد جدة السعودي )، محمد النني ( آرسنال الانجليزي) أحمد حسن كوكا ( أولمبياكوس اليوناني) مصطفي محمد (جالطة سراي التركي).





وعقد الجهاز الفني اجتماعا بمقر اتحاد الكرة ناقش خلاله كافه الاحتياجات المطلوبة واستعرض موقف اللاعبين قبل إعلان القائمة المحلية عقب انتهاء مسابقة الدوري الممتاز



