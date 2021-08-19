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أستاذ بجامعة هارفارد يكشف كيفية التحكم في السكر بالتليفون (فيديو)

الخميس 19/أغسطس/2021 - 10:13 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الدكتور أسامة حمدي، أستاذ أمراض السكر والباطنة بجامعة هارفارد، إنه يتم التحكم حاليًا في السكر عبر الهواتف الذكية عن طريق زراعة بنكرياس صناعي وجهاز لقياس السكر في الدم.

وأضاف "حمدي" في حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الخميس، أن الطب تغيير تماما خلال السنوات الماضية، ولكن هناك بعض الناس التي مازالت لا تستوعب كم هذا التغيير.

وأشار إلى أنه على مدار العام الماضي تم زراعة أكثر من 500 بنكرياس صناعي، وهو عبارة عن مضخة أنسولين مرتبطة بجهاز يقيس السكر بانتظام طوال الـ 24 ساعة ويحدد بناء على رقم السكر في الجسم كمية الأنسولين التي يحتاجها الجسم بدقة متناهية.

وأكد أن هذا الجهاز تم اختراعه منذ أربعة سنوات، وتكلفته تصل إلى 8 آلاف دولار ونحو 300 دولار شهريا، موضحًا أنه يتم تركيب بنكرياس صناعي وجهاز يقيس السكر طوال الـ24 ساعة ويتم وضعه على الكتف ويتم التحكم ومشاهدة نسبة السكر في الدم عبر الهاتف المحمول.

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قياس السكر جامعة هارفارد السكر

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