انطلاق فترة اعداد اشمون بالقسم الثالث





انطلقت فترة اعداد نادى اشمون بوجود بعض اللاعبين القدامى ووصل عدد اللاعبين حوالى 10 لاعبين مع المدير الفنى للفريق طارق عبد النبي وجهازه المعاون.



وشهد المران الأول تواجد عدد من اللاعبين القدامى والجدد استعدادا للموسم الجديد من دوري القسم الثالث.





وجاء تشكيل جهازة الفنى للفريق المنوفي كلا من محمد صلاح رئيس النادى مشرف عام على الكرة وطارق عبدالنبي مدير فني ومحمد حمدي مدرب عام

وعاطف الجحش مدرب حراس مرمى واسلام كمال اخصائي علاج طبيعي وأحمد ابوحداية مديرًا إداريا.





بالذكر أن نادى اشمون هو الفريق الصاعد حديثا للقسم الثالث.



