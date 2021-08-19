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أول تصريح من وائل الإبراشي بخصوص عمله ببرنامج "التاسعة"

الخميس 19/أغسطس/2021 - 10:16 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشفت الإعلامية شافكي المنيري، تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي، قائلة إنها تواصلت مع الإعلامي وائل الإبراشي اليوم، وأرسل إليها رسالة بسيطة، وطمأنها على صحته، وأكد لها أنه سيعود قريبًا لعمله.

وأضافت الإعلامية، خلال تقديم برنامج ""التاسعة"، المذاع على القناة الأولى، مساء اليوم الخميس، أن الإعلامي وائل الإبراشي أكد أنه يتابع عمل برنامج التاسعة.

وتابعت، موجهة رسالة للإعلامي وائل الإبراشي، قائلة: "إن شاء الله تيجي يا وائل برنامجك قريب، وتنور مكانك".

الكلمات المفتاحية

وائل الإبراشي شافكي المنيري برنامج التاسعة

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