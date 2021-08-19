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مؤسسة النفط الليبية تحقق إيرادات 2 مليار دولار فى يوليو الماضى

الخميس 19/أغسطس/2021 - 10:20 م
بوابة الفجر
وكالات
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 قالت المؤسسة الوطنية للنفـط في ليبيا اليوم الخميس: "إن صافي إيرادات شهر يوليو للعام الحالي من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات وصل إلى مستويات قياسية مدفوعا بطلب قوي وزيادة في الإنتاج والأسعار العالمية".

وبحسب بيانات نشرها مكتبها الإعلامي اليوم الخميس: فقد سجلت المؤسسة مستوى (/28 665ر494ر965ر1) دولارا أمريكيا من النفط الخام، يليها الغاز والمكثفات والتي وصلت إلى (/19 395ر985ر 80) دولارا أمريكيا. 

في حين حققت المؤسسة صافي إيرادات من المنتجات النفطية وصلت إلى (/88 155ر379ر3) دولارا أمريكيا، ووصلت عوائد البتروكيماويات إلى (996/38ر794ر2) دولارا أمريكيا.

وأفادت المؤسسة بأن إجمالي الإيراد الصافي من المبيعات النفطية بالدولار الأمريكي قد وصل بناء على البيانات السابقة إلى(176/73ر654ر052ر2) دولارا أمريكيا.

وفي هذا الصدد علق رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله قائلاً :"نحن نعمل مع دوائر اتخاذ القرار في الدولة على مسار التحديث والتطوير، ونسير بخطى ثابته نحو خلق تنمية مكانية في مناطق الحقول والمواني النفطية وصيانة المعدات والتسهيلات السطحية التي دمرتها الحروب. 

وسيتم الإعلان قريبا عن أكبر ورشة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط لإصلاح البنية التحتية المتهالكة، والشركات الوطنية والعالمية مدعوة للمساهمة في إصلاح وإعادة تأهيل ما دمرته الحروب".

وفي رسالة وجهها اليوم إلى رئيس الحكومة الليبية طالب صنع الله بإبقاء مؤسسة النفط بعيدة عن التجاذبات السياسية وأن تكون عنوانًا للمهنية والانضباط والكفاءة والشفافية والنزاهة.

يُذكر أن إيرادات شهر يوليو لاتتضمن الاتاوات والضرائب، فضلاً عن أن شحنات من النفط الخام تم تحويلها إلى محطة أوباري يتم تحميلها على الشركة العامة للكهرباء، والتي قُدِرت قيمتها في شهر يوليو بـ (/70 110ر319ر25) دولارا أمريكيا. 

هذا بالإضافة لتزويد شركة مليته بكميات من النفط الخام لغرض توليد الطاقه الكهربائية قيمتها (471/66ر957ر2) دولارا أمريكيا وتم تحمليها على الشركة ليتم تسويتها لاحقا.

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