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الأهلي يحدد شرطه لرحيل نجمه إلى بيراميدز

الخميس 19/أغسطس/2021 - 10:31 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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حدد مسؤولو النادي الأهلي شروطهم من أجل الموافقة على رحيل ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر في الميركاتو الصيفي الجاري.

شروط الأهلي لرحيل ناصر ماهر

ووافق مسؤولو القلعة الحمراء على رحيل ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر إلى صفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بشرط.

من جانبه أوضح مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي شروط مسؤولي القلعة الحمراء لرحيل ناصر ماهر وهو خدمات إبراهيم عادل من صفوف الفريق السماوي ضمن الصفقة.

وتابع المصدر موضحا أنه حال موافقة بيراميدز على انتقال إبراهيم عادل جناح الفريق الكروي الأول بالنادي السماوي إلى الأهلي سيكون أيضًا هناك موافقة من جانب الأحمر على انتقال ناصر ماهر.

الجدير بالذكر أن إبراهيم عادل جناح الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز يعد أهم أهم مطالب المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني في الأهلي بالموسم الجديد.

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ناصر ماهر بيراميدز الفريق السماوي الاهلي ابراهيم عاد

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