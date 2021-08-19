12748 جرعة أُعطيت في مركز لقاحات كورونا بالمستشفى الجامعي بالسيح

بلغ عدد جرعات لقاح كورونا "كوفيد 19" في مركز اللقاحات بالمستشفى الجامعي بمدينة السيح التابع لجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج 12748 جرعة.

ويواصل المركز جهوده التكاملية مع وزارتي الصحة والتعليم ضمن الخطة الوطنية لأخذ اللقاح لمنسوبي الجامعة والتعليم العام قبل انطلاقة العام الدراسي الجديد 1443هـ .

ودعا المركز المراجعين وطلاب وطالبات كليات الجامعة ومدارس التعليم العام بالمبادرة لأخذ جرعتي لقاح كورونا، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن تقديم الخدمة يقتصر على الحاصلين على مواعيد مؤكدة من خلال "تطبيق صحتي" و "تطبيق توكلنا" وخدمة حجز مواعيد لقاح كورونا في بوابة الخدمات الإلكترونية بالجامعة : https://covid19vaccine.psau.edu.sa/.