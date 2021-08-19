Advertisements

12748 جرعة أُعطيت في مركز لقاحات كورونا بالمستشفى الجامعي بالسيح

الخميس 19/أغسطس/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

بلغ عدد جرعات لقاح كورونا "كوفيد 19" في مركز اللقاحات بالمستشفى الجامعي بمدينة السيح التابع لجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج 12748 جرعة.

 

ويواصل المركز جهوده التكاملية مع وزارتي الصحة والتعليم ضمن الخطة الوطنية لأخذ اللقاح لمنسوبي الجامعة والتعليم العام قبل انطلاقة العام الدراسي الجديد 1443هـ .

 

ودعا المركز المراجعين وطلاب وطالبات كليات الجامعة ومدارس التعليم العام بالمبادرة لأخذ جرعتي لقاح كورونا، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن تقديم الخدمة يقتصر على الحاصلين على مواعيد مؤكدة من خلال "تطبيق صحتي" و "تطبيق توكلنا" وخدمة حجز مواعيد لقاح كورونا في بوابة الخدمات الإلكترونية بالجامعة : https://covid19vaccine.psau.edu.sa/.

الكلمات المفتاحية

لقاحات كورونا

أخبار تهمك

عاجل.. حقيقة رحيل عمرو السولية عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - حسين لبيب يطلق تصريحات نارية.. تعرف عليها

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يحدد شرطه لرحيل نجمه إلى بيراميدز

منذ أقل من ساعة

كارتيرون يوجه طلبًا عاجلًا إلى مجلس الزمالك

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. مفاجأت مدوية في قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

باريس يرد على الأرقام المتداولة بشأن بيع قمصان ميسي

منذ ساعة و 22 دقيقة

انهيار عمارة مأهولة بالسكان في دمنهور (صور)

منذ ساعة

الزمالك يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

اتحاد الكرة يصدم الأهلي بهذا القرار

منذ ثلث ساعة

مفاجأة.. نجم الأهلي يطلب الرحيل في حال بقاء ديانج

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إدارة الأهلي تحسم موقفها من رحيل محمد الشناوي

منذ ساعة و 22 دقيقة

بايرن ميونخ يحدد سعر التخلي عن ليفاندوفسكي

منذ أقل من ساعتين

طلب برلماني عاجل ضد طارق شوقي بعد إعلان نسبة النجاح في الثانوية العامة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

تعرف على درجات الحرارة وحالة الطقس غدا الجمعة

منذ حوالي 4 ساعات

بوكتينيو يكشف عن فرص ميسي ونيمار للمشاركة أما بريست في الدوري الفرنسي

منذ أقل من ساعة

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

وظائف إدارية وهندسية وصحية في جامعة الأمير سطام بالخرج

فتح باب القبول للدراسات العليا بجامعة سطام بالخرج.. وهذه هي الشروط

وظائف صحية وإدارية بجامعة الأمير سطام بالخرج

تعليم الخرج يكرم الفائزات بجائزة العثمان للأداء التعليمي المتميز

جامعة الأمير سطام تنهي استعداداتها لبدء الاختبارات النهائية

الأمير وليام يتلقى جرعته الأولى من لقاح كورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
09:05 م

طلب برلماني عاجل ضد طارق شوقي بعد إعلان نسبة النجاح في الثانوية العامة

انهيار عمارة مأهولة بالسكان في دمنهور (صور)

10:17 م

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

01:15 م

الأهلي يحدد شرطه لرحيل نجمه إلى بيراميدز

10:31 م

باريس يرد على الأرقام المتداولة بشأن بيع قمصان ميسي

10:01 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان