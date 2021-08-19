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بوكتينيو يكشف عن فرص ميسي ونيمار للمشاركة أما بريست في الدوري الفرنسي

الخميس 19/أغسطس/2021 - 10:32 م
بوابة الفجر
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رفض الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، التعليق على إمكانية مشاركة الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار معا في المواجهة التي سيخوضها الفريق أمام بريست يوم الجمعة ضمن منافسات بطولة الدوري.

ويحل باريس سان جيرمان ضيفا على بريست، الجمعة، بعدما حقق الفوز في أول مباراتين ببطولة الدوري الفرنسي على حساب كل من تروا وستراسبورغ، وذلك للمرة الأولى في ثلاثة أعوام.

ورغم البداية الإيجابية للفريق، إلا أن الاهتمام انصب على ميسي القادم إلى باريس بعدما تسببت صعوبات مالية في رحيله عن فريقه السابق برشلونة الإسباني خلال شهر أغسطس الجاري.

ورغم ذلك فإن موقف ميسي ونيمار من المشاركة لا يزال غير واضح، حيث ستشكل عودتهما ثلاثية رائعة مع كيليان مبابي.

وقال بوكيتينو، يوم الخميس، في مؤتمر صحافي حينما تم سؤاله عن ميسي: لم نتخذ قرارنا بعد، ولكننا سنفعل ذلك قريبا.

وأضاف:سنرى مدى إمكانية وجوده في قائمة المباراة، وذلك وفقا لما يمكنه لليونيل ميسي تقديمه، الجميع يعلم إمكانياته.

وتابع المدرب الأرجنتيني: أنا سعيد بالطريقة التي تأقلم بها هنا على الأجواء وعلى تواصله مع الفريق، حينما يكون لديك موهبة من هذا النوع، فإن التفاهم لا يقتصر فقط على غرفة الملابس ولكن على أرضية الملعب أيضا.

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