الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية يكشف فرص الاستثمار الواعدة بالساحل الشمالي





قال المهندس داكر عبد اللاه نائب رئيس الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الاعمال المصريين ان فرص الاستثمار العقاري والسياحي بالساحل الشمالي والعلمين كبيرة جدا وهناك طلب كبير عليها حاليا.





واكد المهندس داكر عبد اللاه في تصريحات له اليوم ان توجه الدولة حاليا الى العلمين وانشاء مدينة العلمين الجديدة وما يوجد من مشروعات سياحية وعقارية ممتازة هناك وامتداد هذه المنطقة بطول الساحل ووجود مطار العلمين ومطار برج العرب وتوسعة وتطوير مطار مرسى مطروح جعل انظار العالم تتجه الى هذه المنطقة بشكل كبير سواء على مستوى الرغبة في السياحة او الاستثمار بالمنطقة من قبل كبريات الشركات الاجنبية.





وتوقع داكر بعد اللاه مضاعفة العائد الاستثماري للوحدات العقارية والشاليهات والفيلات بهذه المنطقة في ظل الطلب على شراء وحدات هناك سواء من مصريين او اجانب وامكانية تحويل هذه الوحدات الى شقق وغرف فندقية وتأجيرها للراغبين في قضاء المصيف هناك والاستمتاع بجمال الساحل الشمالي.





وأضاف المهندس داكر عبد اللاه ان الدولة حاليا تعد خطة لتصبح منطقة الساحل الشمالي والعلمين بها اشغالات طوال العام وليس موسم الصيف فقط من خلال انشاء الجامعات والمعاهد هناك وكذلك انشاء مجمعات تجارية واستثمارية كبيرة.





ودعا داكر إلى عقد مؤتمر عقاري يضم كبار المطورين العقاريين والسياحيين للتسويق للاستثمار في الساحل الشمالي ووضع خريطة استثمارية واضحة يتم شرحها في المؤتمر، مع تقديم كل التسهيلات لإنشاء الكومباوندات والمنتجعات السياحية والمنشآت الفندقية.





وأوضح داكر عبد اللاه أن الساحل الشمالي أصبح وجهة أساسية للسياحة الخارجية والداخلية وفي ظل نقل تبعية هيئة التنمية السياحية لوزارة الاسكان فلابد من التوسع في طرح اراضي للمنتجعات السياحية والفنادق ايضا امام المستثمرين و الترويج للاستثمارات الأجنبية والمحلية في هذه المنطقة، وتعظيم الاستثمارات العقارية والسياحية في المنطقة لإنشاء كومبوندات وفنادق ذات نجوم مختلفة تلبي رغبات جميع الفئات.