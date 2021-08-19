Advertisements

متخصص بشؤون التعليم: نتيجة الثانوية العامة صادمة

الخميس 19/أغسطس/2021 - 10:36 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الكاتب رفعت فياض، المتخصص في شؤون التعليم، إن نتيجة الثانوية العامة هذا العام صادمة للمجتمع بالكامل سواء لأولياء الأمور أو للطلاب، خاصة وأنهم لم يعتادوا على تدني المجاميع بمثل هذا الشكل.

وتابع "فياض"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن نسبة النجاح هذا العام وصلت لـ74% وهذه النسبة مماثلة للعام الماضي، ولكن انخفضت ظاهرة المجاميع العالية التي كانت عبارة عن ظاهرة مرضية، معقبًا: "كان الهرم عندنا مقلوب، كان اللي بيحصل على أكثر من 90% في الثانوية العامة كان يقدر بـ38%، ونسبة القبول في كلية الطب تتعدى الـ98%".

وأشار إلى أن الحد الأدنى لدخول كليات الطب هذا العام سينخفض بشكل كبير هذا العام، مضيفًا أن التصحيح كان إلكترونيًا بدون أي تدخل بشري على الإطلاق، والكثير من الطلاب مصدومين ولذلك يطالبون بإعادة التصحيح.

الكلمات المفتاحية

نتيجه الثانوية العامة الثانويه العامة التعليم

أخبار تهمك

بايرن ميونخ يحدد سعر التخلي عن ليفاندوفسكي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجأت مدوية في قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يوجه طلبًا عاجلًا إلى مجلس الزمالك

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل - حسين لبيب يطلق تصريحات نارية.. تعرف عليها

منذ حوالي 16 ساعة

باريس يرد على الأرقام المتداولة بشأن بيع قمصان ميسي

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. حقيقة رحيل عمرو السولية عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يحدد شرطه لرحيل نجمه إلى بيراميدز

منذ أقل من ساعة

اتحاد الكرة يصدم الأهلي بهذا القرار

منذ أقل من نصف ساعة

انهيار عمارة مأهولة بالسكان في دمنهور (صور)

منذ ساعة و 7 دقيقة

الزمالك يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

طلب برلماني عاجل ضد طارق شوقي بعد إعلان نسبة النجاح في الثانوية العامة

منذ ساعتين و 20 دقيقة

بوكتينيو يكشف عن فرص ميسي ونيمار للمشاركة أما بريست في الدوري الفرنسي

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. نجم الأهلي يطلب الرحيل في حال بقاء ديانج

منذ حوالي 5 ساعات

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

تعرف على درجات الحرارة وحالة الطقس غدا الجمعة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إدارة الأهلي تحسم موقفها من رحيل محمد الشناوي

منذ ساعة و 24 دقيقة

موضوعات متعلقة

علمي وأدبي.. ننشر المؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات 2020

رسالة هامة من وزير التعليم بشأن تصحيح امتحانات الثانوية العامة

خبير: مجموع أوائل الثانوية العامة 97 % والطب من 95 % (فيديو)

رفعت فياض: الأول على الثانوية العامة علمي علوم حاصل على 98.1 % (فيديو)

مفاجأة صادمة بشأن نتيجة الثانوية العامة 2021

بعد نتائج الثانوية العامة.. خبراء لـ"الفجر": تراجع المجاميع ظاهرة صحية والمنظومة مستمرة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
09:05 م

طلب برلماني عاجل ضد طارق شوقي بعد إعلان نسبة النجاح في الثانوية العامة

انهيار عمارة مأهولة بالسكان في دمنهور (صور)

10:17 م

خاص - اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي

01:15 م

الأهلي يحدد شرطه لرحيل نجمه إلى بيراميدز

10:31 م

باريس يرد على الأرقام المتداولة بشأن بيع قمصان ميسي

10:01 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان