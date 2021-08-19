متخصص بشؤون التعليم: نتيجة الثانوية العامة صادمة

قال الكاتب رفعت فياض، المتخصص في شؤون التعليم، إن نتيجة الثانوية العامة هذا العام صادمة للمجتمع بالكامل سواء لأولياء الأمور أو للطلاب، خاصة وأنهم لم يعتادوا على تدني المجاميع بمثل هذا الشكل.



وتابع "فياض"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن نسبة النجاح هذا العام وصلت لـ74% وهذه النسبة مماثلة للعام الماضي، ولكن انخفضت ظاهرة المجاميع العالية التي كانت عبارة عن ظاهرة مرضية، معقبًا: "كان الهرم عندنا مقلوب، كان اللي بيحصل على أكثر من 90% في الثانوية العامة كان يقدر بـ38%، ونسبة القبول في كلية الطب تتعدى الـ98%".



وأشار إلى أن الحد الأدنى لدخول كليات الطب هذا العام سينخفض بشكل كبير هذا العام، مضيفًا أن التصحيح كان إلكترونيًا بدون أي تدخل بشري على الإطلاق، والكثير من الطلاب مصدومين ولذلك يطالبون بإعادة التصحيح.

