ناقد رياضي: فرصة الأهلي في الحصول على الدوري ماتت إكلينيكيًا

قال علاء عزت، الناقد الرياضي، إن وجود صراع في الدوري المصري حتى آخر لحظة شيء جيد للغاية، ويحدث دائمًا في الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي أو الدوري الإسباني؛ ولكن للأسف الشديد هناك بعض الأمور حدثت لمحاولة إفساد متعة المنافسة.



وتابع "عزت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس: "اللي حصل الفترة الأخيرة في مباراة الأهلي عمل شوية مشاكل، في ناس بتقول دلوقتي فرصة الأهلي في الحصول على الدوري ماتت إكلينيكيًا".



وأضاف أن الكرة الآن في ملعب نادي الزمالك، معقبًا: "الدوري لسه مخلصش صحيح، بس الإثارة أصبحت أقل للغاية، بعد تعادل النادي الأهالي أصحبت فرص الزمالك أكبر من الأهلي بنسبة 70%".



