تعرف على المرشحين لجوائز الأفضل في أوروبا





أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن أسماء المرشحين لجوائز يويفا لهذا العام، ومن المقرر أن تُعلن النتائج الأخيرة للفائزين يوم الخميس المقبل الموافق 26 أغسطس.





المرشحين لجائزة أفضل لاعب

- كيفين دي بروين

- نجولو كانتي

- جورجينهو





المرشحين لجائزة لأفضل لاعبة

- لويس كورتيس

- إيما هايس

- بيتر جيراردسون





المرشحين لأفضل مدرب

- توماس توخيل مدرب نادي تشيلسي.

- بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي.

- روبرتو مانشيني مدرب منتخب إيطاليا.





المرشحين لأفضل مدافع

- سيزار أزبليكويتا

- روديجر

- روبن دياش





المرشحين لأفضل لاعب خط وسط

- كيفين دي بروين

- نجولو كانتي

- جورجينيو





المرشحين لأفضل مهاجم

- روبرت ليفاندوفيسكي

- كيليان مبابي

- إيرلينج هالاند



