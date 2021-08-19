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تعرف على المرشحين لجوائز الأفضل في أوروبا
الخميس 19/أغسطس/2021 - 10:41 م
بسمة الجاويش
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن أسماء المرشحين لجوائز يويفا لهذا العام، ومن المقرر أن تُعلن النتائج الأخيرة للفائزين يوم الخميس المقبل الموافق 26 أغسطس.
المرشحين لجائزة أفضل لاعب
- كيفين دي بروين
- نجولو كانتي
- جورجينهو
المرشحين لجائزة لأفضل لاعبة
- لويس كورتيس
- إيما هايس
- بيتر جيراردسون
المرشحين لأفضل مدرب
- توماس توخيل مدرب نادي تشيلسي.
- بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي.
- روبرتو مانشيني مدرب منتخب إيطاليا.
المرشحين لأفضل مدافع
- سيزار أزبليكويتا
- روديجر
- روبن دياش
المرشحين لأفضل لاعب خط وسط
- كيفين دي بروين
- نجولو كانتي
- جورجينيو
المرشحين لأفضل مهاجم
- روبرت ليفاندوفيسكي
- كيليان مبابي
- إيرلينج هالاند
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