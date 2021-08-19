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تعرف على المرشحين لجوائز الأفضل في أوروبا

الخميس 19/أغسطس/2021 - 10:41 م
بوابة الفجر
بسمة الجاويش
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن أسماء المرشحين لجوائز يويفا لهذا العام، ومن المقرر أن تُعلن النتائج الأخيرة للفائزين يوم الخميس المقبل الموافق 26 أغسطس.

المرشحين لجائزة أفضل لاعب 
-  كيفين دي بروين
-  نجولو كانتي
- جورجينهو

المرشحين لجائزة لأفضل لاعبة 
- لويس كورتيس
- إيما هايس
- بيتر جيراردسون

المرشحين لأفضل مدرب 
- توماس توخيل مدرب نادي تشيلسي.
- بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي.
- روبرتو مانشيني مدرب منتخب إيطاليا.

المرشحين لأفضل مدافع 
- سيزار أزبليكويتا
- روديجر
- روبن دياش

المرشحين لأفضل لاعب خط وسط 
- كيفين دي بروين
- نجولو كانتي
- جورجينيو

المرشحين لأفضل مهاجم 
- روبرت ليفاندوفيسكي
- كيليان مبابي
- إيرلينج هالاند

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